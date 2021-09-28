В партии «Наш край» предлагают установить на остановках коммунального транспорта информационные таблички с историческими фактами о названии улицы или фигур, в честь которых названы улицы.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Андрей Турица в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, информационных технологий и диджитализации, пишет пресс-служба политсилы.

— Ко мне обратились депутаты фракции партии «Наш край» в Николаевской районной раде с предложением организовать в автобусах, трамваях, троллейбусах, как старых, так и новых, аудио сопровождение маршрутов. Чтобы озвучивались не просто остановки, а коротко сообщалось, что за улица и в честь кого она названа, или в чем ее историческое достояние для города. Отдельно на остановках нашего коммунального транспорта, рядом с расписанием движения маршрутов, предлагаем разместить такую же историческую справку, – сообщил депутат.

Андрей Турица уверен, что такая инициатива позволит повысить уровень осведомленности населения о городе Николаеве и его истории.

— Эта инициатива несет, в первую очередь, просветительскую функцию. Информация будет полезна, как для горожан, так и для гостей города. Особенно это полезно для студентов, приезжающим на учебу к нам и только начинающим знакомство с городом. За последние годы изменилось очень много названий улиц. И до сих пор люди путаются в названиях. Поэтому такая инициатива дала бы возможность провести еще и просветительскую работу среди жителей города, – отмечает Андрей Турица.

Депутат уверен, что значительных финансовых затрат на это не потребуется, поскольку практически весь коммунальный транспорт уже оснащен системой аудиовоспроизведения.

— Опираясь на то, что все единицы коммунального транспорта оснащены специальным оборудованием для озвучивания названий остановок, больших финансовых затрат на реализацию данного проекта не будет, тем более что в некотором транспорте уже есть наработки по аудио визуализации исторических справок о городе, – рассказывает депутат.

Стоит отметить, что депутаты поддержали такую инициативу и рекомендовали привлечь управление культуры городского совета, предприятия-перевозчиков к реализации проекта.

Напомним, что сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что дальнейшее «экономически обоснованное» повышение тарифов на электроэнергию только спровоцирует рост долгов населения.