1 октября вступило в силу решение Кабинета Министров о снижении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, использующих до 250 кВт/час в месяц. 1 киловатт будет стоить 1,44 гривны.

Как сообщалось, постановление № 859 было принято правительством 11 августа 2021 года.

Для населения, потребляющего более 250 кВт/час в месяц, цена электроэнергии остается неизменной и составляет 1,68 гривны за киловатт.