1 октября вступило в силу решение Кабинета Министров о снижении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, использующих до 250 кВт/час в месяц. 1 киловатт будет стоить 1,44 гривны.
Как сообщалось, постановление № 859 было принято правительством 11 августа 2021 года.
Для населения, потребляющего более 250 кВт/час в месяц, цена электроэнергии остается неизменной и составляет 1,68 гривны за киловатт.
Ранее сообщалось, что правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.
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1 октября вступило в силу решение Кабинета Министров о снижении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, использующих до 250 кВт/час в месяц. 1 киловатт будет стоить 1,44 гривны.
Как сообщалось, постановление № 859 было принято правительством 11 августа 2021 года.
Для населения, потребляющего более 250 кВт/час в месяц, цена электроэнергии остается неизменной и составляет 1,68 гривны за киловатт.
Ранее сообщалось, что правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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