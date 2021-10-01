Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам утечки из полиции конфиденциальной информации об умерших николаевцах, которую правоохранители передают представителям ритуальных агентств Николаева.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований, со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проблема утечки конфиденциальной информации об умерших николаевцах существует в Николаеве уже много лет. Полицейские и медработники, которые первыми узнают о печальном событии, «сливают» эту информацию частным ритуальным компаниям. Их представители первыми связываются с родственниками усопших и активно навязывают свои услуги. И часто люди, находящиеся в сложном психологическом состоянии из-за смерти своих родных, соглашаются на такие предложения.

Участие в этой схеме полицейских и медиков, услуги которых оплачиваются, приводит в итоге к удорожанию расходов на похороны.

Отмечается, что Центр неоднократно рассказывал об этой проблеме в своих расследованиях. Но, несмотря на это, уголовных производств по данным фактам ни разу не открывали.

«Похоже правоохранители просто делали вид, что проблемы не существует. ГБР после соответствующего заявления со стороны представителей сразу нескольких ритуальных компаний, открыли уголовное производство», — отметили в ЦЖР.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти. При этом городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.