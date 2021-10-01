Правоохранители Южноукраинска открыли уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности представителем городской власти.
Об этом сообщает ИМИ.
Заявление подала журналистка информагентства «Журналисты против коррупции» Наталья Екушенко. Депутат Южноукраинского горсовета вырвал у нее из рук мобильный телефон, когда девушка снимала его общение с горожанами.
30 сентября об инциденте сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов Нацполицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Николаевской областной прокуратуры Руслан Артеменко во время встречи межведомственной рабочей группы с участием представительницы ИМИ в Николаевской области и местных СМИ.
В мероприятии участвовало руководство и представители отдельных подразделений Николаевской областной прокуратуры, ГУ Нацполиции в Николаевской области, Управления СБУ, а также Государственного бюро расследований. Присутствовали представители Преступности.НЕТ, НикВести, а также региональная представительница ИМИ.
По словам Руслана Артеменко, 29 сентября зарегистрировали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 171.
Журналистка Наталья Екушенко 29 сентября обратилась в дежурную часть отделения №3 Вознесенского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области. Она сообщила, что инцидент произошел в этот же день в помещении исполкома Южноукраинского горсовета.
По ее словам, депутат городского совета Денис Кравченко во время общения с ветеранами и волонтерами АТО начал препятствовать съемке и вырвал мобильный телефон из рук представительницы СМИ.
Видеозаписью поделились на странице ИА «Журналисты против коррупции» города Южноукраинск местной общественной организации «Стопкор».
— Данная ситуация и поведение депутата Дениса Кравченко привели к ухудшению состояния здоровья одной из волонтеров АТО, которая имеет инвалидность и больное сердце. Пострадавшей была вызвана карета скорой помощи, медики оказали ей немедленную медицинскую помощь, было зафиксировано критическое состояние здоровья, — отмечают в публикации.
Сектор дознания отдела №3 Вознесенского районного управления полиции начал уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.
Напомним, оператор николаевского телеканала «НИС-ТВ» Ярослав Скуратовский обратился в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности после нападения на него матери подсудимого во время заседания суда.
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Правоохранители Южноукраинска открыли уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности представителем городской власти.
Об этом сообщает ИМИ.
Заявление подала журналистка информагентства «Журналисты против коррупции» Наталья Екушенко. Депутат Южноукраинского горсовета вырвал у нее из рук мобильный телефон, когда девушка снимала его общение с горожанами.
30 сентября об инциденте сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов Нацполицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Николаевской областной прокуратуры Руслан Артеменко во время встречи межведомственной рабочей группы с участием представительницы ИМИ в Николаевской области и местных СМИ.
В мероприятии участвовало руководство и представители отдельных подразделений Николаевской областной прокуратуры, ГУ Нацполиции в Николаевской области, Управления СБУ, а также Государственного бюро расследований. Присутствовали представители Преступности.НЕТ, НикВести, а также региональная представительница ИМИ.
По словам Руслана Артеменко, 29 сентября зарегистрировали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 171.
Журналистка Наталья Екушенко 29 сентября обратилась в дежурную часть отделения №3 Вознесенского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области. Она сообщила, что инцидент произошел в этот же день в помещении исполкома Южноукраинского горсовета.
По ее словам, депутат городского совета Денис Кравченко во время общения с ветеранами и волонтерами АТО начал препятствовать съемке и вырвал мобильный телефон из рук представительницы СМИ.
Видеозаписью поделились на странице ИА «Журналисты против коррупции» города Южноукраинск местной общественной организации «Стопкор».
— Данная ситуация и поведение депутата Дениса Кравченко привели к ухудшению состояния здоровья одной из волонтеров АТО, которая имеет инвалидность и больное сердце. Пострадавшей была вызвана карета скорой помощи, медики оказали ей немедленную медицинскую помощь, было зафиксировано критическое состояние здоровья, — отмечают в публикации.
Сектор дознания отдела №3 Вознесенского районного управления полиции начал уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.
Напомним, оператор николаевского телеканала «НИС-ТВ» Ярослав Скуратовский обратился в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности после нападения на него матери подсудимого во время заседания суда.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа