Оператор николаевского телеканала «НИС-ТВ» Ярослав Скуратовский обратился в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности после нападения на него матери подсудимого во время заседания суда.

Об этом сообщает представитель ИМИ в Николаевской области.

Инцидент произошел 17 сентября в Центральном районном суде Николаева. Ярослав Скуратовский проводил видеосъемку судебного заседания по избранию меры пресечения Алексею Казимирову, которого подозревают в вымогательстве денег с местных жителей. Оператор снимал перебивки для сюжета, в том числе в коридоре, где тогда находилась мать подсудимого.

Как пишет издание MK.news, она начала толкать телеоператора назад в зал заседаний. Эта ситуация повторилась, когда оператор вышел в коридор для видеосъемки. Инцидент зафиксировали на видео.

Представитель ИМИ обсудила ситуацию в четверг, 30 сентября, во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам анализа состояния досудебного расследования, процессуального руководства и судебного рассмотрения уголовных производств по делам в отношении журналистов в Николаевской области.

Как сообщили представители ГУ Нацполиции в Николаевской области, данные по этому факту по состоянию на 30 сентября не внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Информацию занесли только в журнал единого учета.

Сейчас Центральный отдел полиции Николаева проводит проверку указанных в заявлении фактов. Отмечается, что проверка может продолжаться в течение месяца.

Заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры Артур Оганнисян, который председательствовал на заседании Межведомственной рабочей группы, отметил, что было бы правильно все же внести данные в реестр, а уже потом проводить проверку и расследование или закрывать дело, если не обнаружат состав преступления, предусмотренного статьей 171.

Напомним, молодого человека, который нанес физический урон журналисту издания «Буквы» Александра Кужельного, приговорили к году заключения условно.