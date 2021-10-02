Максим Невенчанный

Депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный считает, что с его коллегами, которые на сессии 1 октября проголосовали против увольнения вице-мэра Сергея Коренева, «договорились».

Так он в своем Telegram-канале прокомментировал итоги голосования по инициированному им проекту решения по увольнению Сергея Коренева с должности заместителя городского головы и исключения его из состава исполкома.

Как сообщалось, проект поддержали всего три депутата — сам Максим Невенчанный, его однопартиец Владислав Чайка и «слуга народа» Татьяна Домбровская.

Максим Невенчанный отметил, что, к его сожалению, мнение других депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» по поводу рабоыт Сергея Коренева поменялось.

— К огромному сожалению за увольнение фигуранта уголовных дел — Коренева проголосовали всего 3 человека. Я, Владислав Чайка и Татьяна Домбровская. С остальными депутатами, видимо, удалось договориться. К сожалению, в нашей партии ОП-ЗЖ, у многих депутатов тоже поменялось мнение касательно Коренева. Теперь, для них, он хороший человек, вина которого (теперь) не доказана и даже не очевидна, — прокомментировал депутат.

Напомним, что «против» проголосовали 5 депутатов от «Пропозиції» — Александр Береза, Андрей Ермолаев, Дмитрий Фалько и Елена Шапошникова.

Воздержались 2 депутата от «ОПЗЖ» — Марина Мазанко и Владлена Транская, а также представитель «Пропозиції» Евгений Павлович (конфликт интересов).

Не голосовали 23 человека. От «ОПЗЖ»: Артем Ильюк (глава фракции), Олег Афанасьев, Юлия Белановская, Александр Медведев, Зинаида Моторная, Евгений Прудник, Елизавета Трищанович, Артем Хачатуров и Сергей Щербаков. От «Европейской солидарности»: Светлана Бабрика, Станислав Мартиросов и Виктория Переверзьева. От «Пропозиції»: мэр Александр Сенкевич, Мария Грачева, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Владимир Топчий, Анатолий Петров. От «Слуги народа»: Николай Капацына, Елена Нестеренко, Александр Розумный, Елена Кузьмина. От «Нашего края»: Анна Норд.