За увольнение Сергея Коренева с должности заместителя Николаевского городского головы проголосовали только три депутата — Максим Невенчанный, Владислав Чайка и Татьяна Домбровская.

Проект решения на сессию вынес депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный, передают НикВести.

Он выступил перед коллегами, напомнив о том, что Сергей Коренев является фигурантом дела о реконструкции Соборной площади.

Максим Невенчанный

— Сергей Николаевич Коренев является фигурантом уголовных дел о хищениях из бюджета. Было много опубликовано доказательной базы, которая будет направлена в суд со стороны правоохранителей, разоблачая завышенные стоимости, которые подавались и утверждались. Мы знаем, что эта самая «серая площадь» — это, по большому счету, памятник коррупции для Сергея Коренева. Это мое личное глубокое убеждение. Я прошу сегодня поддержать этот проект решения, дать возможность Сергею Николаевичу Кореневу уйти с занимаемой должности заместителя городского головы, исключить из состава исполкома Николаевского городского совета. Чтобы он в силу своей должности, положения, не оказывал давление на решения, которые принимаются в стенах городского совета, — сказал депутат.

Максим Невенчанный заявил, что на заседаниях комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству «задним числом» начали приводить в соответствие документацию, списывать или брать на баланс имущество.

Депутат от «Пропозиції», защитник Сергея Коренева по делу о Соборной площади, Евгений Павлович отметил, что Максим Невенчанный в своем проекте ссылается на статьи Уголовного кодекса, которые противоречат его позиции. Речь идет о ч. 2 ст. 2, которая гласит, что человек считается невиновным, пока это не будет доказано в суде.

Также Евгений Павлович заявил, что сам Максим Невенчанный является фигурантом уголовных производств, но депутаты этим не укоряют его.

Евгений Павлович

— Мы все знаем, что вы также являетесь фигурантом уголовных производств. Это не является новостью. Однако это вам никто не ставит в укор, и мы с понимаем относимся к процедуре сбора, оценки доказательств. Мы не даем комментарии. Вы позволяете себе брать на себя функции и правоохранительных органов, и, на мой взгляд, суда. Это неуместно, — сказал Евгений Павлович.

Максим Невенчанный в ответ на слова коллеги о понимании напомнил, как депутатский корпус выносил решение о публичном осуждении из-за опубликованной им в соцсетях фотографии президента РФ Владимира Путина.

Адвокат заявил, что Максим Невенчанный также ссылался на порядок проведения служебного расследования, которое так и не проводилось.

Депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка поинтересовался, почему защитники Сергея Коренева не опубликуют решение суда по их клиенту. По его мнению, это помогло бы определиться депутатам, стоит ли его увольнять.

После обсуждений мэр Александр Сенкевич поставил вопрос на голосование. Увольнение Сергея Коренева поддержали только три депутата: сам Максим Невенчанный, Владислав Чайка («ОПЗЖ»), а также лидер фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская.

«Против» проголосовали 5 депутатов от «Пропозиції» — Александр Береза, Андрей Ермолаев, Дмитрий Фалько и Елена Шапошникова.

Воздержались 2 депутата от «ОПЗЖ» — Марина Мазанко и Владлена Транская, а также представитель «Пропозиції» Евгений Павлович (конфликт интересов).

Не голосовали 23 человека. От «ОПЗЖ»: Артем Ильюк (глава фракции), Олег Афанасьев, Юлия Белановская, Александр Медведев, Зинаида Моторная, Евгений Прудник, Елизавета Трищанович, Артем Хачатуров и Сергей Щербаков.

От «Европейской солидарности»: Светлана Бабрика, Станислав Мартиросов и Виктория Переверзьева.

От «Пропозиції»: мэр Александр Сенкевич, Мария Грачева, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Владимир Топчий, Анатолий Петров,

От «Слуги народа»: Николай Капацына, Елена Нестеренко, Александр Розумный, Елена Кузьмина.

От «Нашего края»: Анна Норд.