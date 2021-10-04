Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги ушло в отставку. Правительство возглавит бывший глава МИД Японии Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

В сентябре Ёсихидэ Суга объявил, что не будет участвовать в выборах председателя правящей партии, объяснив это тем, что до завершения своих полномочий планирует сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

Фумио Кисида станет 100-м по счёту японским премьер-министром.

Выборы в стране состоялись 29 сентября. Кисида получил 257 из 427 голосов во втором туре.

Генсеком станет Хирокадзу Мацуно.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и министр обороны страны Нобуо Киси сохранят свои посты. Министр науки и образования Коити Хагиуда возглавит Министерство экономики, торговли и промышленности.

Ранее японская компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd, импортирующая и распространяющая вакцину Moderna против COVID-19 в Японии, сообщила, что загрязнение партии этого препарата произошло из-за «человеческой ошибки».