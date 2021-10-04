Внештатный советник мэра Николаева, экс-депутат горсовета Анатолий Дюмин считает, что власти Очакова хотят расширить границы сел на Кинбурне, чтобы раздать заповедные земли под застройку.

Об этом он написал в заявлении, которое пришло на редакционную почту НикВести.

— Косу ввели в состав Очаковской ОТГ и хотят раздуть границы населенных пунктов настолько, чтобы земель под отводы участков и застройку стало в разы больше. Говорят, это, мол, ради блага самих кинбурян. Да неужели?! Что даст простым людям хищническая земельная экспансия? Ровным счетом ничего! — отметил он.

Анатолий Дюмин считает, что представителям власти Очаковской громады стоит решить проблемы жителей Кинбурна вместо того, чтобы заниматься изменением границ сел.

— Представьте себе: зима, люди отрезаны от материка, до нормальной дороги в селе Геройское соседней Херсонской области нужно преодолеть десятки километров по пескам, по лиману пройти в Очаков на судне — очень сложно, практически невозможно. Плюс традиционные перебои с энергоснабжением. Вот какие у жителей косы реальные проблемы! Каждые несколько лет они выбирают себе депутатов, а теперь еще и голову ОТГ вместе с сельским старостой, чтобы эти проблемы решать. Как же могут депутаты отдавать всё на откуп чиновникам, как могут, не посоветовавшись с избирателями, пренебрегая всем, чем только возможно, наплевав на закон, разбазаривать уникальные земли?! Да это же настоящее преступление! — написал Анатолий Дюмин.

Он вспомнил, что ранее на полуострове были попытки раздать природоохранные земли. В частности, рыбколхоз «Свідомість» распаевал уникальное орхидное поле, а бывший бывший Покровский сельский голова Григорий Агафонов, по словам Анатолия Дюмина, отдавал участки в частные руки.

— Аналогичные попытки захвата заповедных жемчужин уже предпринимались, когда бывший рыбколхоз «Свідомість» распаевал уникальное орхидное поле, где растут дикие орхидеи. Потом распаёвка была отменена в судебном порядке, земельные хапуги получили по рукам. Но сколько времени и сил было потрачено на восстановление справедливости! Своё недоброе дело сделал бывший Покровский сельский голова Григорий Агафонов: только за последние годы в чужие руки розданы около 250 земельных участков. Теперь Агафонов припеваючи живет в Николаеве. Чиновник, официально получавший копейки, на самом деле обеспечил себя, своих родственников и, наверное, даже потомков, — ведь сколько уникальных земель было роздано направо и налево. Зато когда понадобилось всего три сотки под строительство часовенки, каплычки, как мы её называем, он встал стеной: не позволим! Или, как издевательский вариант, — стройте на отшибе, где нет ни жилья, ни людей, ни дорог, ни электричества. Тогда поднялась волна возмущения. В итоге каплычка построена, сегодня верой и правдой она служит людям. Людям, а не Агафонову. Только безбожник мог воспрепятствовать такому проекту! — добавил Анатолий Дюмин.

Он призвал не допустить передачу заповедных земель и заниматься сохранением уникальности Кинбурнской косы.

— Пускать под нож земли косы — преступно. Единственное, что можно делать — это развивать нацпарк, беречь и лелеять его флору и фауну, заботиться об ихтиофауне прилегающих акваторий Днепро-Бугского лимана и Черного моря. Побольше бы нам таких экологов-подвижников, истинных патриотов Николаевщины, как Зиновий Петрович, Олег Деркач и иже с ними. А агафоновы пускай отправляются на свалку истории, там им самое место! Депутатов Очаковской ОТГ я призываю не допустить фатальной ошибки, подумать о людях. Но только не об отдельных людях, стремящихся нажиться на дерибане, а о всей громаде и её интересах. Я знаю настроения жителей косы — они против земельного передела. Есть ещё и Президент Украины — гарант Конституции. Надеюсь, он не даст в обиду нацпарк. Так схаменіться ж, панове депутати, не знищуйте Кінбурн! Не идите наперекор людям, на нарушайте законы писаные и неписаные, будьте законопослушными и высокоморальными местными политиками и не пытайтесь войти в историю как «отцы дерибана»! — резюмировал он.

Как сообщалось, руководство Очаковской территориальной громады, куда входят села Кинбурнского полуострова, заказало новые генпланы этих населенных пунктов. По ним село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 га, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектара до 1033 га. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

В Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

Однако власти Очакова считают, что против расширения сел на Кинбурнской выступают люди, использующие ресурсы природоохранных земель для своего обогащения.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.