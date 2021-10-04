Внештатный советник мэра Николаева, экс-депутат горсовета Анатолий Дюмин считает, что власти Очакова хотят расширить границы сел на Кинбурне, чтобы раздать заповедные земли под застройку.
Об этом он написал в заявлении, которое пришло на редакционную почту НикВести.
— Косу ввели в состав Очаковской ОТГ и хотят раздуть границы населенных пунктов настолько, чтобы земель под отводы участков и застройку стало в разы больше. Говорят, это, мол, ради блага самих кинбурян. Да неужели?! Что даст простым людям хищническая земельная экспансия? Ровным счетом ничего! — отметил он.
Анатолий Дюмин считает, что представителям власти Очаковской громады стоит решить проблемы жителей Кинбурна вместо того, чтобы заниматься изменением границ сел.
— Представьте себе: зима, люди отрезаны от материка, до нормальной дороги в селе Геройское соседней Херсонской области нужно преодолеть десятки километров по пескам, по лиману пройти в Очаков на судне — очень сложно, практически невозможно. Плюс традиционные перебои с энергоснабжением. Вот какие у жителей косы реальные проблемы! Каждые несколько лет они выбирают себе депутатов, а теперь еще и голову ОТГ вместе с сельским старостой, чтобы эти проблемы решать. Как же могут депутаты отдавать всё на откуп чиновникам, как могут, не посоветовавшись с избирателями, пренебрегая всем, чем только возможно, наплевав на закон, разбазаривать уникальные земли?! Да это же настоящее преступление! — написал Анатолий Дюмин.
Он вспомнил, что ранее на полуострове были попытки раздать природоохранные земли. В частности, рыбколхоз «Свідомість» распаевал уникальное орхидное поле, а бывший бывший Покровский сельский голова Григорий Агафонов, по словам Анатолия Дюмина, отдавал участки в частные руки.
— Аналогичные попытки захвата заповедных жемчужин уже предпринимались, когда бывший рыбколхоз «Свідомість» распаевал уникальное орхидное поле, где растут дикие орхидеи. Потом распаёвка была отменена в судебном порядке, земельные хапуги получили по рукам. Но сколько времени и сил было потрачено на восстановление справедливости! Своё недоброе дело сделал бывший Покровский сельский голова Григорий Агафонов: только за последние годы в чужие руки розданы около 250 земельных участков. Теперь Агафонов припеваючи живет в Николаеве. Чиновник, официально получавший копейки, на самом деле обеспечил себя, своих родственников и, наверное, даже потомков, — ведь сколько уникальных земель было роздано направо и налево. Зато когда понадобилось всего три сотки под строительство часовенки, каплычки, как мы её называем, он встал стеной: не позволим! Или, как издевательский вариант, — стройте на отшибе, где нет ни жилья, ни людей, ни дорог, ни электричества. Тогда поднялась волна возмущения. В итоге каплычка построена, сегодня верой и правдой она служит людям. Людям, а не Агафонову. Только безбожник мог воспрепятствовать такому проекту! — добавил Анатолий Дюмин.
Он призвал не допустить передачу заповедных земель и заниматься сохранением уникальности Кинбурнской косы.
— Пускать под нож земли косы — преступно. Единственное, что можно делать — это развивать нацпарк, беречь и лелеять его флору и фауну, заботиться об ихтиофауне прилегающих акваторий Днепро-Бугского лимана и Черного моря. Побольше бы нам таких экологов-подвижников, истинных патриотов Николаевщины, как Зиновий Петрович, Олег Деркач и иже с ними. А агафоновы пускай отправляются на свалку истории, там им самое место! Депутатов Очаковской ОТГ я призываю не допустить фатальной ошибки, подумать о людях. Но только не об отдельных людях, стремящихся нажиться на дерибане, а о всей громаде и её интересах. Я знаю настроения жителей косы — они против земельного передела. Есть ещё и Президент Украины — гарант Конституции. Надеюсь, он не даст в обиду нацпарк. Так схаменіться ж, панове депутати, не знищуйте Кінбурн! Не идите наперекор людям, на нарушайте законы писаные и неписаные, будьте законопослушными и высокоморальными местными политиками и не пытайтесь войти в историю как «отцы дерибана»! — резюмировал он.
Как сообщалось, руководство Очаковской территориальной громады, куда входят села Кинбурнского полуострова, заказало новые генпланы этих населенных пунктов. По ним село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 га, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектара до 1033 га. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».
В Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.
Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.
Однако власти Очакова считают, что против расширения сел на Кинбурнской выступают люди, использующие ресурсы природоохранных земель для своего обогащения.
В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.
Ранее в прокуратуре сообщали, что еще до объединения районов Очаковский районный совет, без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА, увеличил границы села Покровка на 57 гектаров за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 года Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».
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Внештатный советник мэра Николаева, экс-депутат горсовета Анатолий Дюмин считает, что власти Очакова хотят расширить границы сел на Кинбурне, чтобы раздать заповедные земли под застройку.
Об этом он написал в заявлении, которое пришло на редакционную почту НикВести.
— Косу ввели в состав Очаковской ОТГ и хотят раздуть границы населенных пунктов настолько, чтобы земель под отводы участков и застройку стало в разы больше. Говорят, это, мол, ради блага самих кинбурян. Да неужели?! Что даст простым людям хищническая земельная экспансия? Ровным счетом ничего! — отметил он.
Анатолий Дюмин считает, что представителям власти Очаковской громады стоит решить проблемы жителей Кинбурна вместо того, чтобы заниматься изменением границ сел.
— Представьте себе: зима, люди отрезаны от материка, до нормальной дороги в селе Геройское соседней Херсонской области нужно преодолеть десятки километров по пескам, по лиману пройти в Очаков на судне — очень сложно, практически невозможно. Плюс традиционные перебои с энергоснабжением. Вот какие у жителей косы реальные проблемы! Каждые несколько лет они выбирают себе депутатов, а теперь еще и голову ОТГ вместе с сельским старостой, чтобы эти проблемы решать. Как же могут депутаты отдавать всё на откуп чиновникам, как могут, не посоветовавшись с избирателями, пренебрегая всем, чем только возможно, наплевав на закон, разбазаривать уникальные земли?! Да это же настоящее преступление! — написал Анатолий Дюмин.
Он вспомнил, что ранее на полуострове были попытки раздать природоохранные земли. В частности, рыбколхоз «Свідомість» распаевал уникальное орхидное поле, а бывший бывший Покровский сельский голова Григорий Агафонов, по словам Анатолия Дюмина, отдавал участки в частные руки.
— Аналогичные попытки захвата заповедных жемчужин уже предпринимались, когда бывший рыбколхоз «Свідомість» распаевал уникальное орхидное поле, где растут дикие орхидеи. Потом распаёвка была отменена в судебном порядке, земельные хапуги получили по рукам. Но сколько времени и сил было потрачено на восстановление справедливости! Своё недоброе дело сделал бывший Покровский сельский голова Григорий Агафонов: только за последние годы в чужие руки розданы около 250 земельных участков. Теперь Агафонов припеваючи живет в Николаеве. Чиновник, официально получавший копейки, на самом деле обеспечил себя, своих родственников и, наверное, даже потомков, — ведь сколько уникальных земель было роздано направо и налево. Зато когда понадобилось всего три сотки под строительство часовенки, каплычки, как мы её называем, он встал стеной: не позволим! Или, как издевательский вариант, — стройте на отшибе, где нет ни жилья, ни людей, ни дорог, ни электричества. Тогда поднялась волна возмущения. В итоге каплычка построена, сегодня верой и правдой она служит людям. Людям, а не Агафонову. Только безбожник мог воспрепятствовать такому проекту! — добавил Анатолий Дюмин.
Он призвал не допустить передачу заповедных земель и заниматься сохранением уникальности Кинбурнской косы.
— Пускать под нож земли косы — преступно. Единственное, что можно делать — это развивать нацпарк, беречь и лелеять его флору и фауну, заботиться об ихтиофауне прилегающих акваторий Днепро-Бугского лимана и Черного моря. Побольше бы нам таких экологов-подвижников, истинных патриотов Николаевщины, как Зиновий Петрович, Олег Деркач и иже с ними. А агафоновы пускай отправляются на свалку истории, там им самое место! Депутатов Очаковской ОТГ я призываю не допустить фатальной ошибки, подумать о людях. Но только не об отдельных людях, стремящихся нажиться на дерибане, а о всей громаде и её интересах. Я знаю настроения жителей косы — они против земельного передела. Есть ещё и Президент Украины — гарант Конституции. Надеюсь, он не даст в обиду нацпарк. Так схаменіться ж, панове депутати, не знищуйте Кінбурн! Не идите наперекор людям, на нарушайте законы писаные и неписаные, будьте законопослушными и высокоморальными местными политиками и не пытайтесь войти в историю как «отцы дерибана»! — резюмировал он.
Как сообщалось, руководство Очаковской территориальной громады, куда входят села Кинбурнского полуострова, заказало новые генпланы этих населенных пунктов. По ним село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 га, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектара до 1033 га. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».
В Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.
Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.
Однако власти Очакова считают, что против расширения сел на Кинбурнской выступают люди, использующие ресурсы природоохранных земель для своего обогащения.
В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.
Ранее в прокуратуре сообщали, что еще до объединения районов Очаковский районный совет, без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА, увеличил границы села Покровка на 57 гектаров за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 года Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».
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