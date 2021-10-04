Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 7 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний на своей странице в Facebook.

— Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 7 октября в 16:00 по требованию 153 народных депутатов, — сказано в сообщении.

На повестке дня — семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя ВР.

Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».