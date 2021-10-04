Сегодня, 4 октября, представители фракции «Слуга народа» во время выступления главы «Европейской солидарности» Петра Порошенко демонстративно покинули зал заседания, в котором проходил согласительный совет.

Видео выступления в своем Twitter опубликовал Петр Порошенко.

Через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським pic.twitter.com/mpyE90fE2A — Петро Порошенко (@poroshenko) October 4, 2021

Пятый президент упомянул недавнее расследование «Слідства.Інфо» об офшорах президента Владимира Зеленского.

— Под ударом оказалось государство Украина. Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к мировой коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером господином Коломойским. Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, Washington Post..., — заявил Петр Порошенко.

После этих слов депутаты фракции «Слуга народа» начали покидать рабочие места и демонстративно оставлять зал заседаний.

Напомним, вчера были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе оказался и Владимир Зеленский. Также в материалах фигурирует Александр Ткаченко, Ринат Ахметов, Кивалов и другие.

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк позже заявил, что глава государства безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют «особенностями рынка» тех времен.