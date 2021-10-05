Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет.

Этому могут поспособствовать санкции против «Северного потока-2», пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска «Северного потока-2» не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.

— Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию «Потока». Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня, – добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, 3 октября был окончательно остановлен транзит российского газа в Венгрию через украинские трубы.