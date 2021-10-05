Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что вице-мэр Сергей Коренев должен продолжить работать, чтобы понести ответсвенность за происходящее в сфере ЖКХ, в том числе и за возможные хищения, о которых заявляет НАБУ.

Такое мнение Артем Ильюк высказал в своем блоге на сайте «Преступности.НЕТ» во вторник, 5 октября.

При этом, тех, кто не согласен с этой позицией, Артем Ильюк считает предателями, которые продались власти. Судя по всему, политик имел ввиду своих однопартийцев Максима Невенчанного и Владислава Чайку, которые стали единственными, кто среди депутатов от «ОПЗЖ» поддержал инициативу об увольнении Сергея Коренева.

«Что делать власти когда рейтинг оппозиционной партии на первом месте? Я про Николаев, ОП-ЗЖ и ЗеВласть. Можно своей работой доказать что ты лучше, но, если работать особо не умеешь, то можно попытаться развалить/расшатать фракцию/партию оппонентов изнутри. Как это сделать?Классика: подкупить пару-тройку депутатов этой же фракции и начать «качать», что мы с вами иногда наблюдаем. Происходит ли это сейчас в городском совете? Возможно! Я на своем опыте много раз видел, как человек бывает слаб. Как он может не устоять перед соблазнами в виде обещанных подрядов на откосы или возможностью установить очередную будку.Слава Богу, что абсолютное большинство нашей команды не только не предало своих избирателей, но и защищает в трудные моменты всех без исключения, даже тех кто прячется в кустах когда в зал входят сотни националистов», - написал Артем Ильюк.

Он рассказал, почему не поддержал вынесенный на рассмотрение сессии Николаевского горсовета 1 октября проект решения об увольнении Сергея Коренева с занимаемой должности. Напомним, что «за» проголосовали лишь три депутата: его инициатор Максим Неваенчанный, а также Владислав Чайка и Татьяна Домбровская.

«Немного об ответственности. Публичные люди, должны и ответственность нести публично! Уволить - это означает спрятать «кореневщину» от глаз журналистов и горожан. Это означает тихонечко увести в сторону все эти коррупционные скандалы и попробовать «порешать» по-тихому. Они только этого и ждут. Но, не дождутся!», - написал Артем Ильюк.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Теперь заместитель мэра Сергей Коренев курирует сферу капитального строительства в городе.

Они фигурируют в деле о возможных хищениях на реконструкции Соборной площади. Обвинение считает, что цены на материалы были завышены в разы.