На проезжей части по проспекту Героев Украины в Николаеве планируют сделать пятую полосу движения, которая будет предназначена исключительно для поворота.

О такой инициативе сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях во вторник, 5 октября, пишут НикВести.

На вопрос будут ли делать реверсивное движение на ПГУ, городской голова ответил, что это невозможно, поскольку, в таком случае, весь автомобильный транспорт будет скапливаться в районе Пушкинской, создавая пробки.

— Мы недавно обсуждали вопрос появления на проспекте Героев Украины пятой реверсивной полосы. На сегодняшний день я не думаю, что она появится. Там появится пятая полоса для поворота. То есть это будет полоса, которая будет позволять становится в полосу и поворачивать налево или направо, не преграждая дорогу всем, кто движется сзади. Почему? Потому что мы не можем накапливать автомобили, чтобы потом их засовывать в узкое горлышко на Пушкинской. Поскольку эта полоса заработает в обратном порядке, а снявши автомобили, которые поворачивают с ПГУ, мы сможем ускорить движение по этому проспекту во время рабочей перевозки. Также мы планируем сделать это на улице Пушкинской, на отрезке от моста до Большой Морской, – сказал Александр Сенкевич.

Фото: Група компаний «Автострада», проспект Героев Украины

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказывал о планах изменить разметку на дорогах государственного значения, которые проходят через город, сделав полосы реверсивного движения.

Такая идея связана с тем, что последнее время в центре Николаева регулярно возникают масштабные пробки, в частности, в районе Варваровского и Ингульского мостов. Чаще всего движение затруднено со стороны микрорайона Северный в направлении центра Николаева – по проспекту Героев Украины, на участках улиц Никольской и Большой Морской, Адмиральской, Террасной и по Бугскому бульвару. Во время пробок в городе, в некоторых случаях, работают регулировщики, которые обеспечивают реверсивное движение транспорта.