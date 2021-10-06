Послы стран «Большой семерки» подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших правок.

Об этом сообщается в Twitter британского председательства в группе послов G7.

— Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона об СБУ без внесения дальнейших правок, — говорится в сообщении.

По мнению послов стран «Большой семерки», если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, что будет способствовать укреплению безопасности и процветанию.

Напомним, Венецианская комиссия представит выводы закона об олигархах к декабрю, представители институции попросили воздержаться от голосования по этому проекту до этого времени.