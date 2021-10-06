Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский трубопровод «Северный поток-2» еще не получил разрешения на поставки газа в Европу. В то же время она отметила, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.

Об этом Ангела Меркель сказала во время брифинга в Словении, пишет РБК-Украина.

— Газопровод «Северный поток-2» еще не одобрен для транспортировки газа, — сказала Ангела Меркель.

Напомним, российский «Газпром» намерен пустить природный газ через трубопровод «Северный поток - 2» с началом следующего месяца.

Ранее также сообщалось, что правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.