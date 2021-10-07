В «Місто для людей» заявили, что окно в одном из подъездов Ингульского района Николаева, на которое жаловались жильцы, не выпало, а было «просто открыто» – специалисты управляющей компании закрыли его.

Свой официальный комментарий компания прислала на редакционную почту НикВести.

Как известно, николаевцы пожаловались на работу управляющей компании «Місто для людей», которая уже месяц не может заменить или отремонтировать выпавшее окно в одном из подъездов Ингульского района. Жители сообщили, что в доме по адресу 12-я Продольная, 47-А на лестничной клетке выпало окно, которое может упасть на прохожих, однако заявки и еженедельные звонки в управляющую компанию результата не принесли.

В ответ на такую информацию в «Місто для людей» сообщили, что окно в подъезде не нуждается в ремонте, поскольку оно не выпало, а было «просто открыто».

— По адресу улица 12 Продольная, 47-а на пятом этаже было открыто окно. Оно не выпало, как утверждает автор жалобы, а просто открыто. Вчера, 06.10.2021 года специалист компании закрыл его, а также окно четвертом этаже (фото прилагаются). Заявка выполнена, – сообщают в компании.

Напомним, жители нескольких домов в микрорайоне Соляные пожаловались, что уже больше двух недель остаются без газоснабжения. В пресс-службе «Николаевгаза» прокомментировали, что газоснабжение по этим адресам было отключено аварийно-диспетчерской службой в связи с током на газопроводе. В то же время управкомпания «Місто для людей» в Николаеве опровергла обвинения АО «Николаевгаз» в причастности к отключению газа.