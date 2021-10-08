Татьяна Домбровская и Александр Розумный во время инспекции школьных столовых

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская убеждена, что представители ее политсилы не могут объединяться с членами «Оппозиционной платформы — За жизнь», какие бы цели это не преследовало.

Так она прокомментировала НикВести вступление депутата от «Слуги народа» Александра Розумного в межфракционное объединение, состоящее преимущественно из членов «ОПЗЖ» и возглавляемого Владиславом Чайкой.

Татьяна Домбровская отметила, что такой поступок противоречит как политике «Слуги народа», так и позиции президента Владимира Зеленского.

— С одной стороны, любой депутат может вступать в любые группы. С другой, я считаю, «Слуга народа» не может вступать в какие-либо союзы с «ОПЗЖ». Это прямо противоречит политике нашей партии и той позиции, которую чуть ли не ежедневно озвучивает глава государства Владимир Зеленский, — сказала она.

Лидер «Слуги народа» в горсовете Николаева считает, что депутаты имеют достаточно инструментов для воплощения своих идей и проектов.

— У каждого депутата есть набор инструментов, позволяющих и без членства в группе воплощать свои идеи: работа в комиссиях, запросы, выступления, контроль, наконец голосования в сессионном зале. Когда-то твоя позиция совпадёт с другими фракциями, когда-то пойдёт вразрез, это совершенно нормально, — отметила Татьяна Домбровская.

«Слуги народа» Александр Розумный, Татьяна Домбровская и Александр Гайду

Она добавила, что поддерживает желание Александра Розумного помочь участникам АТО/ООС получить жилье и готова помочь, однако не согласна с его решением объединиться для этого с депутатами «ОПЗЖ».

— Александр Розумный объяснил, что собирается работать в этой группе над жилищным строительством для участников АТО. Это прекрасная цель и я готова всячески поддерживать его работу, но, повторюсь, я не могу согласиться с необходимостью «слугам народа» вступать в какие-либо союзы с «ОПЗЖ», — резюмировала депутат.

Отметим, что глава Николаевской облгосадминистрации, депутат горсовета от «Слуги народа» Витали Ким считает, что его коллега Александр Розумный ошибся, вступив в объединение, состоящее из депутатов «ОПЗЖ» и возглавляемое Владиславом Чайкой.

Ранее сообщалось, что в объединение «За сталий розвиток Миколаєва» вошли депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Белановская, Руслан Москаленко, Владислав Чайка, Сергей Щербаков. Возглавил объединение Владислав Чайка. К ним присоединились внефракционный депутат Андрей Турица, избранный от «Нашего края», и Александр Розумный.