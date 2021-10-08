Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытках вмешаться в газовые вопросы между РФ и Европой. По его словам, Штаты намерены поссорить их с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

— Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Снизить нашу взаимозависимость, — сказал Сергей Лавров.

По его словам Европа зависит на 35% от российского газа.

— Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает, — добавил глава МИД России.

Напомним, после того, как РФ заявила о готовности экспортировать «рекордные объемы газа», цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов. Ранее министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.