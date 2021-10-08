Экс-министр социальной политики Андре Рева считает, что народные депутаты обязаны инициировать отставку народного депутата от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой с поста главы комитета по вопросам социальной политики.

Об этом он заявил в эфире канала «НАШ».

Андрей Рева осудил присутствующих в студии канала парламентариев за то, что они не подняли вопрос об ее отставке сегодня после скандального высказывания по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

— Грош цена всей Верховной Раде, если она там (в комитете социальной политики, — прим.) дальше будет работать. Я просто хочу извиниться перед людьми за то, что такие депутаты у нас есть, — сказал Андрей Рева.

Бывший министр также назвал Галину Третьякову «не человеком», поскольку она сама призвала не апеллировать к ее «гуманитарной сущности» после слов о смерти коллеги.

— Она хотела сказать, что у нее человеческой сущности нет. Когда вы спрашиваете: «Кто она?». Она не человек. Она сама сказала, что у нее гуманитарной сущности. У меня простой вопрос, если эта особа возглавляет такой комитет и ненавидит людей, сортирует их в зависимости от материального положения. Напомню, что Конституция Украина жестко стоит относительно равности всех граждан, — сказал Андрей Ермак.

По мнению Андрея Ревы, Галина Третьякова сохранила до сегодня должность, несмотря на другие скандалы с ее участием, благодаря протекции главы Офиса президента Андрея Ермака. Именно он, по словам экс-министра, предложил ее кандидатуру при формировании списка партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду.

— Есть депутаты, которых привел Ермак (Андрей Ермак, глава ОП, — прим.). Поэтому, не удивляйтесь, что она такая непотопляемая. Она не тонет, потому что ее хорошо держат на плаву, — сказал Андрей Ермак.

Напомним, главу парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов от «Слуги Народа» Галину Третьякову сегодня отстранили на 5 дней из-за сообщения о смерти нардепа Антона Полякова.

Как известно, в ночь с 7 на 8 октября Антон Полков был найден мертвым в машине такси.