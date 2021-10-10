В Молдове по подозрению в незаконном обогащении задержали замглаву отстраненного генпрокурора Руслана Попова.

Об этом информирует Publika.

В его доме провели обыски сотрудники СИБ (аналог украинского СБУ). Журналистам он сразу заявил, что считает происходящее политическая расправа, однако адвокаты и прокурор поспешных заявлений не делают.

Исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу отказался от комментариев под предлогом нежелания навредить делу, отметив, что дело открыли после журналистских расследований и собранных доказательств.

Предварительно журналисты в Молдове писали, что Руслан Попов скрывает незаконно нажитое имущество. Сам он назвал выводы журналистов унизительным и добавил, что зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе покупки такого уровня.

Напомним, генпрокурора Молдова Александра Стоянголо посадили под домашний арест на месяц.

Как сообщалось, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.