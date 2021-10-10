В Молдове по подозрению в незаконном обогащении задержали замглаву отстраненного генпрокурора Руслана Попова.
Об этом информирует Publika.
В его доме провели обыски сотрудники СИБ (аналог украинского СБУ). Журналистам он сразу заявил, что считает происходящее политическая расправа, однако адвокаты и прокурор поспешных заявлений не делают.
Исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу отказался от комментариев под предлогом нежелания навредить делу, отметив, что дело открыли после журналистских расследований и собранных доказательств.
Предварительно журналисты в Молдове писали, что Руслан Попов скрывает незаконно нажитое имущество. Сам он назвал выводы журналистов унизительным и добавил, что зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе покупки такого уровня.
Напомним, генпрокурора Молдова Александра Стоянголо посадили под домашний арест на месяц.
Как сообщалось, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.
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В Молдове по подозрению в незаконном обогащении задержали замглаву отстраненного генпрокурора Руслана Попова.
Об этом информирует Publika.
В его доме провели обыски сотрудники СИБ (аналог украинского СБУ). Журналистам он сразу заявил, что считает происходящее политическая расправа, однако адвокаты и прокурор поспешных заявлений не делают.
Исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу отказался от комментариев под предлогом нежелания навредить делу, отметив, что дело открыли после журналистских расследований и собранных доказательств.
Предварительно журналисты в Молдове писали, что Руслан Попов скрывает незаконно нажитое имущество. Сам он назвал выводы журналистов унизительным и добавил, что зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе покупки такого уровня.
Напомним, генпрокурора Молдова Александра Стоянголо посадили под домашний арест на месяц.
Как сообщалось, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.