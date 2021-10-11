Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может отправится на новое рассмотрение, но решение должен принимать суд.

Об этом замглавы МВД Евгений Енин высказался в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что решать судьбу нынешних фигурантов дела будут в ходе процесса.

— Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Идет ли речь об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба, — акцентировал заместитель руководителя МВД.

Помощник министра добавил, что УПК Украины включает в себя статьи, которые допускают принятие решение судами разных уровней.

— В том числе и отправить дело на новое рассмотрение, — разъяснил Евгений Енин.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Позднее Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

При этом, 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц .

Кроме того, 10 августа 2020 года под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

18 августа подозреваемому по этому делу Андрею Антоненко вручили обвинительный акт.

27 августа с подозреваемой Юлии Кузьменко сняли электронный браслет.

А в сентябре 2021 года Андрею Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, суд сменил меру пресечения, отправив под ночной домашний арест.