Сегодня, 11 октября, в Гааге начинаются слушания по кейсу Украина против РФ в деле о захвате 24 украинских моряков с суден «Никополь», «Бердянск» и «Яны-Капу» в Керченском проливе российскими военными.

Процесс будет транслироваться онлайн.

Стороны представят свои аргументы и доводы сегодня, 14 и 15 октября. Также у них будет в распоряжении 16 октября.

— Дело — очень важное для Украины. Мы доводим противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме, — объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что этот процесс станет показательным, так как Украина «доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью, согласно международным морским правом, должна придерживаться всеми странами, а его нарушения караются».

Дмитрий Кулеба также заявил, что Кремль будет привлечен к наказанию за это преступление с точки зрения морского права, «сколько бы времени это не заняло».

Напомним, Порошенко утверждал, что Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе.