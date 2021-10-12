Александр Кондрусик, ведущий Facebook-канал «Саша Псих — политика, как она есть», отказался от идеи стать городским головой Харькова.

Об этом пишет Суспільне.

Заявление на снятие с выборов Кондрусик написал вчера, 11 октября. Решение об исключении его из списка кандидатов Харьковский избирком примет сегодня, 12 октября.

Сам Александр Кондрусик больше известен в Харькове под псевдонимом «Саша Псих», состоял в партии «Наш край», от которой пытался пройти в горсовет, но с этой инициативой не задалось и он вышел из рядов движения.

С учетом его снятия из 13 изначальных кандидатов в мэрской гонке за Харьков остается 11 человек, главным претендентом среди которых считается Игорь Терехов. Именно такие цифры показывает независимая социология.

Напомним, один из кандидатов на должность городского головы Харькова депутат «ОПЗЖ» Валерий Говоров снял свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, в выборах мэра Харькова будет участвовать 13 кандидатов.