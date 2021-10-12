Депутаты планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета поручили распорядителям бюджетных средств провести ревизию всех объектов незаконченного строительства.

Такое решение было принято на заседании комиссии во вторник, 12 октября, пишут НикВести.

Как сообщалось, ранее такая инициатива поступила от депутата Натальи Горбенко в отношении объектов, на которых Департамент энергоэффективности не закончил термосанацию.

12 октября Сергей Кантор предложил расширить такое предложение, включив туда всех распорядителей бюджетных средств — то есть другие исполнительные подразделения мэрии.

Также он заявил о необходимости определить перечень объектов, где планируется приостановить работы в связи с отсутствием необходимого финансирования, пересмотреть проектную документацию на предмет уменьшения сметной стоимости. Кроме того, депутат предложил при формировании бюджета Николаева на 2022 год предусмотреть средства на консервацию объектов, которые пока невозможно закончить, а в последующие годы закладывать деньги на окончание работ.

Ранее сообщалось, что в николаевской школе № 42 до конца года планируют устранить недостатки, возникшие из-за того, что там не были окончены работы по термосанации.