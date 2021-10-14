Чилийские оппозиционные депутаты начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры из-за возможных нарушений по продаже горнодобывающей компании после того, как появились новые подробности этой сделки в досье документов Pandora Papers.

Об этом сообщает Reuters.

Это произошло после того, как прокурор Чили заявил, что начнет расследование возможных обвинений против президента Чили в коррупции, взяточничестве, налоговых нарушениях, связанных с продажей компании.

Генпрокурор Хорхе Эбботт открыл дело по поводу продажи горнодобывающей компании Minera Dominga, чьим основным акционером была семья Пиньеры.

В документах утверждается, что в 2010 году глава Чили продал свою долю, все финансовые операции якобы проводились через оффшор на Британских Виргинских островах.

Обвиняют президента в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, выявленным в ходе расследования журналистов.

Согласно чилийским законам, вопрос об импичменте сначала обсуждает депутатская комиссия, состоящая из пяти человек.

Если она решает дать ход конституционному обвинению, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов. Если предложение об импичменте поддержит большинство членов нижней палаты, голосование по нему также должно пройти в Сенате. Там для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две третьих законодателей, однако у чилийской оппозиции без поддержки членов проправительственного альянса нет такого количества сенаторов.

Для продвижения процесса импичмента нужно 78 голосов в нижней палате депутатов.

Как сообщалось, полиция Чехии проверит премьер-министра Андрея Бабиша и других чехов на причастность к офшорным компаниям после публикации расследования Pandora