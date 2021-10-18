Европейский Союз осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на временно оккупированной украинской территории Крыма с 15 октября по 14 ноября.

Об этом говорится в заявлении спикера Европейского союза в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».

В нем отмечается, что Евросоюз также осуждает начало очередной призывной кампании 1 октября на временно оккупированном полуострове.

«Эти действия являются попыткой легитимизировать незаконную аннексию Крыма и в дальнейшем подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом», — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что Европейский Союз призывает Россию прекратить эти нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове.

«Европейский Союз продолжит работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, о чем было еще раз засвидетельствовано во время первого международного саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа. Евросоюз и в дальнейшем будет внедрять свою политику непризнания (оккупации Крыма Россией, — прим.)», — подчеркнул спикер ЕС.