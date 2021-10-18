Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который обвинялся в незаконных действиях, из-за которых госбюджет недополучил более 30 миллионов гривен.

Оглашение приговора транслировали на канале Высшего антикоррупционного суда в YouTube.

Известно, что Владимира Омеляна обвиняли в преступлении по части 2 статьи 211 «Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет».

Напомним, в апреле 2020 года суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия и его предшественника Владимира Омеляна, а также других лиц по фактам возможного злоупотребления властью.

При этом, утром 12 июня Государственное бюро расследований пришло к Владимиру Омеляну с обысками.

Позже, 19 июня ему сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

В августе 2020 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование возможных незаконных действий Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 миллионов гривен.

В ноябре 2020-го НАБУ закончило досудебное расследование уголовного производства по факту возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 миллионов гривен.