В 2020 году на территории Николаевской области было зафиксировано 105 незаконных мусорных свалок.

Такие данные приводятся в материале Delo.ua «Украина не перерабатывает 95% отходов. Производителей хотят обязать утилизировать мусор».

В частности, первое место в «антирейтинге» регионов Украины, где зафиксировано наибольшее количество незаконных свалок, заняла Харьковская область – там в прошлом году обнаружили 451 незаконную свалку. На втором месте оказалась Херсонская область (220 незаконных свалок), на третьем – Донецкая область (151 незаконная свалка), на четвертом – Львовская область (147 незаконных свалок), на пятом – Луганская область (126 незаконных свалок), на шестом месте – Черниговская область (112 незаконных свалок) и на седьмой позиции расположена Николаевская область (105 незаконных свалок).

Указывается, что в течение 2020 года было проведено 8602 проверки, по результатам которых составлено 9684 протокола. При этом, штрафов было насчитано на общую сумму 3 миллиона 50 тысяч 590 гривен, а собрано – на 3 041 445 грн. Ущерб земельным ресурсам нанесли на 564 миллиона 592 тысячи 400 гривен. Из них неустановленные лица нанесли 210 миллионов 272 тысячи гривен ущерба окружающей среде.

Кроме того, за первое полугодие 2021 года было проведено 5640 проверок нарушений охраны окружающей среды в области обращения с отходами. По результатам проверок составили 7975 протоколов о нарушениях и насчитали штрафов на 2 миллиона 308 тысяч 648 гривен, из них уже получено 2 миллиона 154 тысячи 410 гривен.

Общий ущерб, нанесенный природе, составляет 196 миллионов 620 тысяч 572 гривны. Из этой суммы 44 миллиона 350 тысяч 941 гривна – ущерб, нанесенный неустановленными лицами.

Напомним, жители Галициново жаловались, что на территории их села устроили свалку, куда свозят строительные отходы из Николаева. Позже первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Владислав Мартыченко сообщил, что Галициновский сельский совет обязали убрать незаконную свалку до 10 мая.