Глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук призвала жителей города принять участие в общественных слушаниях «Николаевгаза», где будет обсуждаться вопрос поднятия тарифа на распределение газа.

Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

Как известно, «Николаевгаз» представил проект структуры тарифов на услуги по распределению природного газа на 2022 год, согласно которому стоимость транспортировки газа повышается в три раза – до 5,75 гривен за кубометр без НДС.

По словам Татьяны Кравчук, фракция «Партия Шария» в Николаевском городском совете также примет участие в данных обсуждениях.

— Власть откровенно врет нам о том, что цена на газ повышаться не будет, но это не так. Уже сейчас в регионах проводятся имитации общественных обсуждений по вопросу удорожания транспортировки газа в 3 раза! При том, что газ идёт по нашим с вами трубам, которые расположены на земле громады, а громада – это мы! По-моему нас держат за тупое стадо! Считаю, что николаевцы обязаны поучаствовать в этих «общественных» слушаниях! Наша фракция обязательно примет участие в обсуждениях!, – написала Татьяна Кравчук.

Стоит отметить, что общественные слушания состоятся в 10 утра 25 октября 2021 года по улице Пограничная, 159 (актовый зал на 3 этаже).

Ранее сообщалось, что в Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза. Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен.