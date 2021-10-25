В субботу, 23 октября, стартовал процесс отбора на должности госслужбы категории «В» в центральный аппарат Бюро экономической безопасности Украины.

Сейчас открыто около 30 вакансий, сообщил николаевский активист Денис Жело на своей странице в Facebook.

Известно, что 19 октября директором БЭБ подписал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору работников БЭБ, которые будут иметь статус государственных служащих категорий «Б» и «В».

— Конкурс по отбору работников БЭБ является наиболее масштабным в истории Украины — конкурсная комиссия должна отобрать 4000 сотрудников в течение ближайшего года, что является предельной численности Бюро, — написал Денис Жело.

Отмечается, что в состав конкурсной комиссии вошли 3 члена Совета общественного контроля при РГК и 5 представителей центральных органов власти. При этом автоматический перевод кадров в БЭБ не предусмотрен законодательством — все вакансии будут заполняться в соответствии с конкурсными процедурами.

— Законодательством не предусмотрены квоты для будущих кадров БЭБ — в конкурсе могут принять участие все желающие. Двери БЭБ открыты для всех, — добавил Денис Жело.

Для начала работы БЭБ центральный аппарат должен быть укомплектован кадрами на 30% — 210 человек. После запуска ЦА начнется развитие территориальных управлений, продолжится кадровый отбор в ЦА и территориальные управления.

Подача документов на конкурс осуществляется только через Единый портал вакансий государственной службы career.gov.ua. Конечный срок представления документов на вакансии, открытые 23 октября — 2 ноября.

— Вскоре будут открыты вакансии на должности аналитиков и детективов БЭБ. Соотношение аналитиков к детективам — 60%/40%, — анонсировал активист.

Напомним, глава общественной организации «Профсоюзная организация Николаева «Сильные вместе» Денис Жело был избран представителем в кадровую комиссию по отбору сотрудников в новосозданное Бюро экономической безопасности от Совета общественного контроля в конце сентября.