Глава общественной организации «Профсоюзная организация Николаева «Сильные вместе» Денис Жело был избран представителем в кадровую комиссию по отбору сотрудников в новосозданное Бюро экономической безопасности от Совета общественного контроля.

Об этом он рассказал в своем Facebook.

«Настоящая битва будет происходить именно на этапе кадрового отбора. На сегодняшний день толпы бездельников и коррупционеров из налоговой, полиции, СБУ и прокуратуры, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах силовых ведомств, ринулись в Бюро экономической безопастности. Вы думаете они изменились и теперь будут служить государству и народу Украины? Конечно, нет. Они заточены сугубо на схематозы и личное обогащение», - написал Денис Жело.

По его словам, основная задача Совета общественного контроля - не пропустить в Бюро тех, кто «проворачивал коррупционные схемы, кошмарил бизнес, сливал уголовные дела, бегал на побегушках у олигархов и криминальных авторитетов».

«Мы обязаны сделать всё, чтобы вся эта публика осталась за бортом правоохранительной системы», - отметил он.

Денис Жело сообщил, что по его информации в Бюро незаконным путем хотят попасть «некоторые максимально зашкваренные» сотрудники николаевских правоохранительных.

«Только своим путём. Они понимают, что законную процедуру они не пройдут, поэтому, пытаются, используя для захода любые лазейки и методы. А «решалами» выступают определённые местные правоохранители и фискалы, которые обещают за определённую сумму протащить нужных людей в БЭБ. Фамилии решал известны. Уже в том числе и директору Бюро Вадиму Мельнику. Уверен, мы их разочаруем», - написал Денис Жело.

Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. В августе БЭБ возглавил экс-руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Бюро экономической безопасности — теперь единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

Отметим, что до недавнего времени Денис Жело был советников главы Николаевской ОГА Виталия Кима по борьбе с коррупцией, однако уволился из-за конфликта с народным депутатом от «Слуги народа» Давидом Арахамией.