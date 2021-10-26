Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Владислав Невеселый поддерживает идею сократить финансирование Николаевской облгосадминистрации на 24 миллиона 809 тысяч гривен.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев внес поправку в проект Госбюджета-2022, которой предложил сократить финансирование Николаевской облгосадминистрации на 24 миллиона 809 тысяч гривен. В то же время, нардепы от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» предлагают сократить финансирование на 71 миллион 897 тысяч гривен

Владислав Невеселый поддерживает такую идею, однако считает, что данные средства должны быть направлены на решение проблемных вопросов Николаевской области.

— Да, я думаю, что да. Было бы неплохо, – не знаю, возможно ли – чтобы эти деньги сюда зашли сюда все-таки, но сокращение самое получилось. Таким макаром, да, схитрить, возможно. Почему? Потому что, как мы видим, оптимизация, мя заговорили за ковид. Это, однозначно, отразится на бюджете, значит оно должно отразится ещё где-то. Тем более, если мы можем сэкономить средства, то мы можем пустить их на какие-то определенные проблемные вопросы, которые у нас есть, – сказал Владислав Невеселый.

Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» внес поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 320 миллионов гривен на покупку трамваев для Николаева.