Глава фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете зарегистрировала проект решения об обращении к президенту Владимиру Зеленскому по поводу недопущения повышения тарифов на распределение газа.

Проект и пояснительную записку к нему она опубликовала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что СНБО поручил Кабмину и Фонду госимущества до 31 января 2022 года провести инвентаризацию объектов газоснабжения, которые используются для распределения газа, проверить наличие правоустанавливающих документов, провести оценку ГРС и инвентаризацию земельных участков, на которых они находятся.

«Сегодня газовые компании, вопреки позиции президента и правительства, начали процедуру поднятия тарифа на распределение газа, что приведет к дополнительной нагрузке на бюджеты домохозяйств и росту социального напряжения в обществе. Ввиду того, что государство рассматривает вопрос собственности на газовые сети, поднятие частными компаниями тарифа на транспортировку выглядит, как последняя попытка заработать на имуществе, которое вскоре будет ими потеряно. Таким образом, требуем принять меры для недопущения поднятия тарифа на распределение газа до окончательного решения вопроса собственности на газовые сети», — говорится в обращении, которое «шарийцы» предложили принять коллегам.

В Telegram-канале «Партии Шария» напомнили, что вчера, 25 октября, представители политсилы посетили общественные слушания, инициированные «Николаевгазом» по увеличению цены на транспортировку газа.

«Власть заявляла, что цена на газ не будет повышаться в течение всего отопительного сезона, но они тут же нарушили свое обещание. Партия Шария — единственная политическая сила, которая встала на защиту интересов украинцев после того, как газовые компании решили снова поднять тариф на транспортировку газа», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что в Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза. Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен. Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Так, АО «Николаевгаз» предоставило проект структуры тарифов на услуги распределения природного газа на 2022 год. Согласно документу, тариф на услуги распределения природного газа в текущем году составит 5,75 гривен за 1 кубический метр в месяц.