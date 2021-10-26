В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заявили, что «не в силах» исправить ситуацию с зазорами между плиткой и трамвайной колеей по отремонтированной улице Потёмкинской.

Об этом сказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства Департамента ЖКХ Максим Бевза в ходе заседания профильной комиссии горсовета, сегодня, 26 октября, пишут НикВести.

По его словам, зазоры по отремонтированной улице Потёмкинской образовались из-за аварийного состояния трамвайной колеи.

— Состояние колей аварийный и эксплуатационный срок использование рельс исчерпан. Поэтому такие зазоры, достаточно большие. Рейки идут вот так вот (волной, – прим.). Исправить ситуацию с трамвайными путями Департамент жилищно-коммунального хозяйства не в силах. Вместе с тем, после этого досадного случая ведется поиск технической возможности нашим техническим надзором совместно с подрядной организацией относительно заполнения этих зазоров, которые действительно больше, чем три сантиметра. Вместе с тем, на одной из комиссий патрульной полицией было предложено рассмотреть вопрос поднятых пешеходных переходов по улице Потемкинской, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Этот вопрос мы будем решать совместно с «Николаевэлектротрансом», – сказал Максим Бевза.

Напомним, что в октябре 2021 года депутат Николаевского городского совета Юрий Степанец, пересекая по пешеходному переходу проезжую часть недавно отремонтированной Потёмкинской, упал с инвалидной коляски и получил ссадину на лице.

После этого депутат выступил на сессии городского совета, где попросил мэра Николаева Александра Сенкевича дать протокольное поручение Департаменту жилищно-коммунального хозяйства уменьшить данные зазоры для того, чтобы маломобильные группы населения могли комфортно пересекать улицу Потёмкинскую.