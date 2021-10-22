Депутат Николаевского городского совета с инвалидностью Юрий Степанец заявил о необходимости устранить зазоры между плиткой и трамвайной колеей на пешеходных зонах по отремонтированной улице Потёмкинской.

Об этом он сказал в ходе заседания сессии Николаевского городского совета в четверг, 21 октября, пишут НикВести.

Как известно, в октябре этого года депутат Юрий Степанец, пересекая по пешеходному переходу проезжую часть недавно отремонтированной Потёмкинской, упал с инвалидной коляски и получил ссадину на лице.

Депутат Юрий Степанец

Депутат попросил мэра Николаева Александра Сенкевича дать протокольное поручение Департаменту жилищно-коммунального хозяйства уменьшить данные зазоры для того, чтобы маломобильные группы населения могли комфортно пересекать улицу Потёмкинскую.

— Вы знаете, я планировал выступить по этому поводу и планировал начать такими словами. Хотел поздравить Вас, Александр Федорович, с тем, что Вы стали самым спортивным мэром нашей страны, и это, в принципе, хорошая и логическая опция для нашего города, потому что в нашем городе нужно либо от кого-то убегать, либо кого-то догонять, либо преодолевать преграды на своём пути. Вот и я на прошлой неделе упал со своей коляски, пересекая улицу Потёмкинскую по улице Соборной. Я задался вопросом: это у меня недостаточно квалификации за мои 6 лет езды на коляске или есть проблемы с тем, что что-то неправильно построили? Вы знаете, довольно иронично, что Вы буквально пару часов назад опубликовали у себя в сториз пост по ремонту улицы Потёмкинской и ещё ироничнее то, что в заголовке написано «Безопасность – самое главное». Присматриваясь к этому переходу и ремонту, возникает вопрос: безопасность – самое главное для кого? Считаю, что тут безопасность для автомобилей, чего не скажешь о пешеходах. Обратите внимание на зазоры межд плиткой и трамвайной колеей – она очень широкая и именно это постигло меня травмироваться. Я встрял передними колесами в этот зазор и вывалился из коляски головой вперед, – сказал Юрий Степанец.

Ранее в материале НикВести «Миколаїв — місто бар’єрів» рассказывалось о том, что инфраструктура города не приспособлена для людей с инвалидностью, а новые пандусы и тротуары строятся с нарушением строительных норм.

Напомним, что в декабре 2019 года Николаев посетил блогер с инвалидностью из Каменец-Подольска Дмитрий Щебетюк. Тогда он раскритиковал строительство перехода проезжей части для людей инвалидностью на остановке Соборная в центре города, назвав выполненные работы жлобством.

В декабре 2020 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тактильной тротуарной плитки возле пешеходных переходов.