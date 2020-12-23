Депутат Николаевского городского совета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тактильной тротуарной плитки возле пешеходных переходов.

Об этом он сказал во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета в среду, 23 декабря, передают НикВести.

Юрий Степанец акцентировал внимание на том, что учреждения культуры в Николаеве необходимо адаптировать для маломобильных групп населения. При этом депутат раскритиковал качество укладки тактильной плитки.

— Мы можем проехаться и посмотреть, как у нас кладут не плитку, а ложат на плитку тактильную, потому что она по ДБН (Государственные строительные нормы, — прим.) должна размещаться так, чтобы человек, нащупал ее и прошел прямо по переходу, а не «мимо кассы», — отметил он.

Его замечание поддержал глава «бюджетной» комиссии Федор Панченко и заявил о необходимости указать подрядчикам на недочеты.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 декабря, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о бюджете города на 2021 год.