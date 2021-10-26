Исполняющая обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Осецкая сообщила, что предположительная сумма компенсации разницы между тарифами на газ составляет 400 миллионов гривен.

Средства на погашение разницы в тарифах должны быть выделены из городского бюджета, сообщила Наталья Осецкая в ходе комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сегодня, 26 октября, пишут НикВести.

— Самая основная проблема – это проблема с газом для теплоснабжающих предприятий. На сегодняшний день тариф, который утвержден горисполкомом и тариф, который утвержден НКРЕКП значительно отличается, поэтому будет необходима дотация на покупку газа. На сегодняшний день ведутся подсчеты, но приблизительно 400 миллионов гривен, – сообщила Наталья Осецкая.

Напомним, что изначально шла речь о 450 миллионах гривенна покрытие разницы в тарифах на газ. Данную сумму в сентябре 2021 года озвучил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Позже говорилось о 285 миллионах гривен на покрытие разницы в тарифах на газ. В частности, в октябре 2021 года директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что для предприятия такая сумма составит 182 миллиона гривен. В то же время, исполняющая обязанности директора Николаевской ТЭЦ Вера Звержинская рассказала, что для их предприятия такая сумма составит 103 миллиона гривен.