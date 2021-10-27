Министерство внутренних дел не располагает информацией о сознательном внесении ошибок в санкционный список, утверждаемый Советом нацбезопасности и обороны, о чем ранее заявлял глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Об этом в эфире программы «Мокрик По Живому» на hromadske сказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

Накануне в эфире телеканала Украина 24 Давид Арахамия заявил, что, по его информации, фигуранты санкционного списка СНБО платили от 100 до 300 тысяч долларов, чтобы в список внесли ошибки и они могли беспрепятственно выезжать за границу.

— Я думаю, что лучше об этом спросить об этом непосредственно Арахамию. Что касается реакции на эти заявления – уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны их проанализировать.. НАБУ все карты в руки, – ответил Евгений Енин.

Он уточнил, что в Национальной полиции Украины по состоянию на сегодняшний день информации о продаже списков нет. В то же время Евгений Енин напомнил, что идет проверка санкционных списков и, как объявлялось ранее, по 108 лицам были исправлены ошибки.

— Речь идет об исправлении биографических данных (написании фамилий, достаточно сложных для украинского уха), исправлении паспортных данных – сведений о наличии того или иного гражданства. Это только первая стадия этого процесса, – говорит первый заместитель главы МВД.

Он напомнил, что девятерых работников МВД – в том числе и бывшего главу департамента стратегических расследований Нацполиции – из-за упомянутых ошибок уволили или снизили в должности. Но пока что проверка не обнаружила, что ошибки вносили умышленно.

Одной из таких ошибок Евгений Енин назвал внесение в санкционный список Рустама Джамбулатова с датой рождения его брата Руслана. Последний, по данным полиции, встречался с народным депутатом Антоном Поляковым перед его кончиной.

— Насколько она (ошибка в отношении Джамбулатова, – прим.) была совершена умышленно или неумышленно – мы обязательно выясним, – заверил первый замминистра.

Вместе с тем он отказался уточнять, будет ли кто-то из братьев Джамбулатовых фигурировать в финальном списке.

Ранее стало известно, что руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции уволили из-за допущенных ошибок при наложении санкций СНБО против «воров в законе» и криминальных авторитетов.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус «вор в законе».