Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение суда Амстердама по делу «скифского золота». Она назвала это «опасным прецедентом» и пригрозила нидерландским музеям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Как считает Мария Захарова, голландские судьи «полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является наследием народов Крымского полуострова», потому что именно там артефакты были найдены.

— Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т. ч. между Россией и Нидерландами, — заявила Мария Захарова.

Как сообщалось, «скифское золото» остается в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда. На решение апелляционного суда Амстердама еще может быть подана апелляция.

Во вторник, 26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.