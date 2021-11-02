На заседании фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде в понедельник, 1 ноября, обсудили проблемы Государственного агентства резерва.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 132 округу Николаевской области, Максим Дырдин.

Он отметил, что поднял вопрос будущего Госрезерва перед премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и кандидатом в министры экономики Украины Юлией Свириденко.

– На примере ГП «Хлебная база 76» отделение №3 объяснило проблему Госрезерва. Кроме того, напомнил премьер-министру Украины о пяти конкурсах на должность главы Госрезерва, которые не состоялись, – написал Максим Дырдин.

Ранее народный депутат Украины Максим Дырдин потребовал от премьер-министра Дениса Шмыгаля отчёта, когда будет восстановлен в должности директора Государственного агентства резерва Ярослав Погорелов.

Напомним, что нардеп Дырдин заявил, что неизвестные разграбили действующее госпредприятие в Вознесенском районе.

Также сообщалось, что комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР утвердил проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий должностных лиц Госрезерва и подведомственных ему госпредприятий.