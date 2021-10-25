Неизвестные украли часть оборудования с государственного предприятия «Хлебная база 76», участок №3, что в поселке Мартыновское Вознесенского района Николаевской области. В частности, пропали 150-тонные механические железнодорожные весы, железнодорожная лебедка и другое оборудование.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 132 округу Николаевской области, Максим Дырдин.

Он написал, что ранее получал информацию о разграблении предприятия от местных жителей. Сегодня во время визита на предприятие он убедился в этом воочию.

— Следы резки свежие. Это откровенное разграбление государственного имущества, — указал Максим Дырдин.

Вместе с народным депутатом предприятие посетили глава Первомайской РГА Сергей Саковский, председатель Вознесенской РГА Сергей Шурабура, староста Мартыновского старостинского округа Прибужановской территориальной общины Виталий Паневин и бывший главный инженер «Хлебной базы 76» Сергей Завадский.

Во время осмотра территории стало понятно, что предприятие никем не охраняется. Сам же директор базы по телефону сообщил, что находится на больничном.

— Всеми силами стараюсь не дать растащить предприятие на металлолом, поэтому и обратился в правоохранительные органы. Надеюсь на оперативное реагирование, с целью прекращения вырезания оборудования и поиска виновных лиц. Рассчитываю на скорую и результативную реакцию правоохранительных органов, — написал Максим Дырдин.

Напомним, ранее Максим Дырдин инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования действий должностных лиц Государственного агентства резерва и подведомственных ему госпредприятий.