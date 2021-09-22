Народный депутат Украины Максим Дырдин инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования действий должностных лиц Государственного агентства резерва и подведомственных ему госпредприятий.
Такую информацию нардеп озвучил во время заседания сессии Верховной Рады Украины в среду, 22 сентября.
Нардеп указал на необходимости проверки государственных предприятий Госрезерва и напомнил о результатах аудита Министерства экономики от 6 ноября 2020 года, согласно которому:
— Такие обстоятельства создают экономическую опасность для государственной экономики в целом, а потому требуют принятия дополнительных мер реагирования, – указал Максим Дырдин.
Нардеп также добавил, что направил письма к руководителям депутатских фракций и групп с просьбой предоставить письменные предложения о делегировании народных депутатов Украины – членов фракции (депутатской группы) для работы в соответствующей временной следственной комиссии.
Напомним, что народный депутат Украины Максим Дырдин анонсировал на ближайшее время ремонт участка дороги Р-75 в районе села Конецполь.
Народный депутат Украины Максим Дырдин инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования действий должностных лиц Государственного агентства резерва и подведомственных ему госпредприятий.
Такую информацию нардеп озвучил во время заседания сессии Верховной Рады Украины в среду, 22 сентября.
Нардеп указал на необходимости проверки государственных предприятий Госрезерва и напомнил о результатах аудита Министерства экономики от 6 ноября 2020 года, согласно которому:
— Такие обстоятельства создают экономическую опасность для государственной экономики в целом, а потому требуют принятия дополнительных мер реагирования, – указал Максим Дырдин.
Нардеп также добавил, что направил письма к руководителям депутатских фракций и групп с просьбой предоставить письменные предложения о делегировании народных депутатов Украины – членов фракции (депутатской группы) для работы в соответствующей временной следственной комиссии.
Напомним, что народный депутат Украины Максим Дырдин анонсировал на ближайшее время ремонт участка дороги Р-75 в районе села Конецполь.