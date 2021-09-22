Народный депутат Украины Максим Дырдин инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования действий должностных лиц Государственного агентства резерва и подведомственных ему госпредприятий.

Такую информацию нардеп озвучил во время заседания сессии Верховной Рады Украины в среду, 22 сентября.

Нардеп указал на необходимости проверки государственных предприятий Госрезерва и напомнил о результатах аудита Министерства экономики от 6 ноября 2020 года, согласно которому:

на предприятиях Госрезерва содержатся просроченные товары продовольственной группы на сумму больше 100 миллионов гривен и непродовольственной группы – на 200 миллионов гривен;

по аппарату Госрезерва выявлено нарушения на 1,7 миллионов гривен;

сумма нарушений по финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва составляет 31,4 миллиона гривен.

недостаток зерна только на одном из предприятий Госрезерва составляет 27,9 миллионов гривен.

за 2020-2021 года открыто больше 12 уголовных дел на директоров подведомственных Госрезерву предприятий.

— Такие обстоятельства создают экономическую опасность для государственной экономики в целом, а потому требуют принятия дополнительных мер реагирования, – указал Максим Дырдин.

Нардеп также добавил, что направил письма к руководителям депутатских фракций и групп с просьбой предоставить письменные предложения о делегировании народных депутатов Украины – членов фракции (депутатской группы) для работы в соответствующей временной следственной комиссии.

Напомним, что народный депутат Украины Максим Дырдин анонсировал на ближайшее время ремонт участка дороги Р-75 в районе села Конецполь.