Народный депутат Украины Максим Дырдин потребовал от премьер-министра Дениса Шмыгаля отчёта, когда будет восстановлен в должности директора Государственного агентства резерва Ярослав Погорелов.

Об этом нардеп сказал во время заседания сессии Верховной Рады Украины в пятницу, 24 сентября.

— Есть минус, который заключается в следующем. Вам известно, что с 1 сентября этого года суд апелляционной инстанции отменил распоряжение Кабмина от 13 мая 2020 года об увольнении Погорелова с должности главы Госрезерва. Также суд своим решением обязал Кабмин возобновить его в должности главы Госрезерва. Сегодня уже 24 сентября. Я Вам напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством решение апелляционного суда вступает в законную силу с момента его провозглашения. Вопрос к Вам. Будете ли вы как глава правительства исполнять решение суда относительно восстановления в должности главы Госрезерва Ярослава Погорелова? Если да, то когда? Если нет, то почему?, – обратился к премьер-министру Максим Дырдин.

Однако Денис Шмыгаль передал слово заместителю министра экономики: «Госрезерв находится в управлении Минэкономики и поэтому попрошу первого заместителя министра экономики дать исчерпывающий вопрос».

В Минэкономики ответили, что выполнят решение суда и восстановят в должности Ярослава Погорелова, однако не смогли назвать точной даты.

— Министерство экономики будет выполнять решение суда, поскольку в соответствии с Конституцией решение суда есть общеобязательным на территории Украины. Указанное решение министерство обязано будет выполнить, – сказал заместитель министра.

Напомним, что народный депутат Украины Максим Дырдин инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования действий должностных лиц Государственного агентства резерва и подведомственных ему госпредприятий.