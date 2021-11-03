Центральная избирательная комиссия закончила подсчет протоколов с округов №184 (Херсонщина) и №197 (Черкащина). Победителями стали кандидаты от партии «Слуга народа».
Об этом информирует Центризбирком.
На округе №197 в Черкасской области беззаговорочным лидером стал представитель «слуг», действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский с 46,95% голосов, за ним следует самовыдвиженец Владислав Голуб с 25,44% симпатий избирателей.
В Херсонской области в нардепы доизбрался бывший губернатор Сергей Козырь с 64,38% голосов. Второе место в гонке занял кандидат от «Европейской солидарности» Игорь Иосипенко, за которого отдали 14,33% голосов.
Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.
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Центральная избирательная комиссия закончила подсчет протоколов с округов №184 (Херсонщина) и №197 (Черкащина). Победителями стали кандидаты от партии «Слуга народа».
Об этом информирует Центризбирком.
На округе №197 в Черкасской области беззаговорочным лидером стал представитель «слуг», действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский с 46,95% голосов, за ним следует самовыдвиженец Владислав Голуб с 25,44% симпатий избирателей.
В Херсонской области в нардепы доизбрался бывший губернатор Сергей Козырь с 64,38% голосов. Второе место в гонке занял кандидат от «Европейской солидарности» Игорь Иосипенко, за которого отдали 14,33% голосов.
Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.