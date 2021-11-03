43,4% украинцев поддерживают решение о проведении досрочных выборов президента, 47,3% – досрочные парламентские выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-25 октября.

Респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов – 47,3% поддерживают, против - 37,7%.

В то же время, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну – 43,4% поддерживают их против 45,8%, которые не поддерживают.

Вместе с тем, в протестах с требованием досрочных выборов Президента Украины готовы принять участие 23,1% респондентов, с требованием досрочных выборов в Верховную Раду – 24,1% респондентов. 35% респондентов согласны с утверждением «партию «Слуга народа» нужно отстранить от власти путем массовых протестов». Не согласны с этим – 50,6%.

Отметим, что методом личного интервью опросили 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Погрешность не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5% .

Стоит напомнить, что по данным опроса Центра имени Разумкова, 31,9% украинцев не проголосовали бы за президента Владимира Зеленскиого на следующих выборах ни при каких обстоятельствах.

Равнее сообщалось, что деятельность президента Украины Владимира Зеленского не одобряют 56,9% украинцев. Кроме того, 71,1% жителей страны считают, что дела в Украине двигаются в неправильном направлении.