Деятельность президента Украины Владимира Зеленского не одобряют 56,9% украинцев. Кроме того, 71,1% жителей страны считают, что дела в Украине двигаются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Общественно-политические настроения населения», проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, деятельность президента Владимира Зеленского респонденты оценивают критично: 56,9% не одобряют деятельность Зеленского, одобряют – 28,2%. При этом 35,4% респондентов утверждают, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (47,7%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд относительно Зеленского.

Кроме того, большинство населения Украины (71,1%) считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела обстоят в правильном направлении, составляет 15%.

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выбора репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Ранее сообщалось, что 31,9% украинцев указали, что не проголосовали бы за президента Владимира Зеленскиого на следующих выборах ни при каких обстоятельствах.

В свою очередь нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что поддержка партии монобольшинства только растет, как и рейтинг президента Владимира Зеленского.