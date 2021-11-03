Назначенный советником главкомандующего ВСУ Валерия Залужного Дмитрий Ярош заявил, что будет интенсивней вовлекать добровольческие структуры в армию и уделять больше внимания работе с молодежью.

Своими планами он поделился с Радио Свобода.

Бывший глава «ПС» отметил, что указ о его назначении был готов еще под конец октября, а его старое знакомство с генерал-лейтенантом Валерием Залужным предполагало его назначение на пост советника.

— Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, у него, соответственно, есть определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но при этом мне еще нужно в курс дел войти. Но работы очень много, я убежден, что мы ее сделаем, — прокомментировал он журналистам.

И добавил, что по сей день руководил «Украинской добровольческой армией».

— Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тысяч человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей готово стать в строй, снова таки же, добробатов, Вооруженных сил и т.д.. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить.Я и сейчас являюсь командующим УДА, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом всем делали то , что от нас нужно для защиты нашей государственности, — акцентировал Дмитрий Ярош.

Политик не стал вдаваться в подробности интеграции добровольческих структур в регулярную армию.

— Например, если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется, мы об этом знаем, оно возможно в любой момент, добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, по разным схемам. Всего не могу говорить по разным причинам, — подчеркнул Дмитрий Ярош.

Напомним, экс-главу «Правого сектора» Яроша взяли помощником главнокомандующего ВСУ.