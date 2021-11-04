На польской границе, являющейся внешней границей Европейского союза, будет создан барьер. Укрепление обойдется в общей сложности в 1,615 миллиарда злотых, а это около 350 миллионов евро.

Президент Польши Анджей Дуда 3 ноября подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.

Напомним, сейм принял закон о строительстве укрепления на государственной границе 14 октября. Он определяет правила подготовки и строительства укрепления на польской границе. В прошлую пятницу Сейм отклонил основные поправки Сената — верхней палаты парламента — к этому законопроекту, и закон был передан на подпись президента.

Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации Польши, должен упростить срочное строительство укрепления в связи с миграционным давлением на границе с Беларусью.

Закон должен вступить в силу на следующий день после его обнародования.

С весны резко возросло число попыток нелегального пересечения границы Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами из стран Ближнего Востока, Африки и других регионов. Евросоюз и государства-члены считают, что это результат целенаправленных действий Беларуси в ответ на санкции.

Ранее сообщалось, что пограничники Беларуси несколько раз выстрелили в польских солдат по ту сторону границы.