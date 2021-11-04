Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич («Слуга народа»), в свою очередь, заявил, что у украинских границ наблюдаются изменения в боевом и численном составе войск РФ.

— Но это именно «изменение», а не увеличение. Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях, — объяснил он в комментарии изданию.