Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.
Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич («Слуга народа»), в свою очередь, заявил, что у украинских границ наблюдаются изменения в боевом и численном составе войск РФ.
— Но это именно «изменение», а не увеличение. Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях, — объяснил он в комментарии изданию.
Ранее сообщалось, издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что сообщения Politico и WP о переброске российской техники поближе к украинской границе являются манипулятивными, а также преувеличенными.
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Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.
Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич («Слуга народа»), в свою очередь, заявил, что у украинских границ наблюдаются изменения в боевом и численном составе войск РФ.
— Но это именно «изменение», а не увеличение. Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях, — объяснил он в комментарии изданию.
Ранее сообщалось, издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что сообщения Politico и WP о переброске российской техники поближе к украинской границе являются манипулятивными, а также преувеличенными.